Parigi | in Ambasciata serata Ice con il ministro Abodi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Grande successo questa sera, nei saloni e nei giardini dell'd'Italia a, dell'evento "Le Firme dello Sport", organizzato dall', dall'ICE - Agenzia (Italian Trade Agency) e Assosport (Associazione Italiana dei Produttori di Articoli Sportivi) sono lieti di presentare l'evento "Le Firme dello Sport". Ospite d'onore, ildello Sport, Andrea, ricevuto dall'Ambasciatrice d'Italia, Emanuela D'Alessandro. Nei giorni dell'Olimpiade a, l'evento è stato pensato come opportunità per valorizzare l'eccellenza dell'industria sportiva italiana, mettendo in luce la qualità, l'innovazione e la sostenibilità dei prodotti "Made in Italy".