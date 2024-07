Paltrinieri e Rossella Fiamingo coppia da podio alle Olimpiadi | la promessa e l’appuntamento serale

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 31 luglio 2024)di Parigi, tra vittorie, medaglie e competizione, unaci sta davvero facendo sognare. Gregoriosono riusciti a portare a casa due medaglie e, insieme alla felicità del risultato, il loro pensiero è di poter festeggiare insieme. GregoriodaSerata da sogno della di martedì 30 luglio per Gregorio, atleti olimpici che hanno gareggiato alla finale della loro specialità riuscendo entrambi a salire sul. Gregorio, classe 1994, si è misurato negli 800 stile libero ottenendo la medaglia di bronzo e, quasi contemporaneamente,è scesa in pedana per la finale a squadre della spada confrontandosi insiemecompagne con la squadra francese e vincendo la medaglia d’oro.