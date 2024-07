Olimpiadi Parigi 2024 Musetti detta legge | sconfitto Fritz in 83 minuti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dopo la super prestazione di Wimbledon,non ha più intenzione di fermarsi.ancora una voltae acceso ai quarti conquistato 28 anni dopo Renzo Furlan. Ancora una volta l’Italia del tennis deve affidarsi alle mani, alla qualità e al talento di Lorenzo, sempre più protagonista all’interno del circus e sempre più una certezza. Il primo set era iniziato in modo tragico, sportivamente parlando, break subito al primo servizio del match e set che aveva imboccato la strada americana. Poi Lorenzo tira fuori gli attributi necessari in una partita dall’alto valore come quella di oggi e ribalta il risultato riuscendo addirittura a portarsi a casa il set. Il secondo set Il secondo parziale è più equilibrato del primo, si arriva al 5 pari senza che nessuno abbia mai avuto una palla break, entrambi sono ben saldi al servizio.