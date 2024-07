Massimo Stano in gara nella 20 km di marcia | Se non fossi in forma non sarei qui L’infortunio mi ha dato carica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Giornata di vigilia per, che domani scenderà in strada per disputare la 20 km dialle Olimpiadi di Parigi 2024. Il Campione Olimpico di Tokyo cercherà una nuova magia, anche se purtroppo è reduce dalrimediato in primavera ai Mondiali a squadre. L’azzurro ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “Nessuno si era infortunato con una bottiglietta sotto a un piede, per certi versi è una vittoria. Quell’episodio mi haunapazzesca, ho capito che da un momento all’altro puoi perdere tutto. C’è stato un momento in cui l’Olimpiade era a rischio. Ora la condizione è discreta, seppur non eccellente. Ho perso 28 giorni die ho provato a recuperare tutto in 55 giorni. Ma se nonstato competitivo, nonstato qui, avrei lasciato spazio a qualcun altro“.