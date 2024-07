Malika Ayane reinventa ‘Sottosopra’ in tre versioni da club

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 31 luglio 2024) ROMA – Nel suo ultimo EP “Sottosopra (on the dancefloor)”, in arrivo venerdì 2 agosto,riscopre in treil suo ultimo singolo omonimo, pubblicato lo scorso aprile. Remix di dj e produttori del panorama musicale italiano e internazionale, ovvero dj Ralf, il dj berlinese Cioz ed Estremo, che è anche produttore della versione originale. Un’occasione per dare nuova linfa al brano con inediteda. Nel frattempo è tutto pronto per il tour autunnale della cantante nei teatri di tutta Italia. Partendo dal 10 novembre, data in cui si esibirà all’Auditorium Santa Caterina di Trento, fino al 3 dicembre, quando sarà al Teatro Augusteo di Napoli. Le altre città toccate saranno Torino, Milano, Mestre, Bologna, Spoleto, Firenze, Senigallia e Roma. L'articoloin tredaL'Opinionista.