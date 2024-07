Italia-USA pallanuoto femminile oggi in tv Olimpiadi 2024 | orario programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dopo aver osservato il turno di riposo sabato 27, il Setterosa ha iniziato il proprio cammino alledi Parigicon una bruciante sconfitta, subita per mano della Francia:, mercoledì 31 luglio, l’dovrà cercare riscatto alle ore 18.30 nel match contro gli Stati Uniti, valido per la terza giornata del Girone B. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD. La direttaper gli abbonati sarà fruibile su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e Tim Vision, mentre la direttagratis sarà disponibile su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3. Diretta Live testuale su OA Sport.