Italia-Stati Uniti oggi in tv pallanuoto femminile Olimpiadi Parigi 2024 | canale e orario

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La Nazionalena diè pronta a tornare in vasca nei Giochi di. Il Setterosa sfiderà gli, nel match valevole per la seconda giornata del Gruppo B della fase a gironi del torneo olimpico. La compagine tricolore guidata da Carlo Silipo si trova di fronte una delle squadre favorite per il torneo. Gli ‘States’ hanno infatti conquistato l’oro nelle ultime tre edizioni della rassegna a cinque cerchi: Londra 2012, Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2020. Sono, inoltre, campionesse del mondo in carica. Capitan Palmieri e compagne sono però affamate di successo, dopo la sconfitta per 9-8 subita contro la Francia durante la partita di debutto. Il fischio di inizio arriverà alle 18:30, con le azzurre pronte a ribaltare ogni pronostico.