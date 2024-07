Israele detta le condizioni per non scatenare la guerra totale in Medio Oriente

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 31 luglio 2024)non vuole unama «l'unico modo per prevenirla è attuare la risoluzione Onu 1701». A scriverlo è il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, in una lettera fatta pervenire a «decine di altri capi delle diplomazie», secondo quanto riporta il 'Times of Israel'. «ha condotto ieri un attacco mirato a Beirut contro Fuad Shukr, noto come Sayyid Muhsan, il più alto comandante militare di Hezbollah, responsabile dell'uccisione di 12 bambini che giocavano a calcio a Majdal Shams e dell'uccisione di molti altri cittadini israeliani», si legge nella lettera. «Fuad Shukr era responsabile di tutti gli incessanti attacchi di Hezbollah controe del lancio di centinaia di migliaia di missili diretti controdall'8 ottobre.