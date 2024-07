Inter un centrocampo da rotazioni Tanti nomi pochi posti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’si ritrova all’inizio di agosto in vista della prossima stagione con un super-a disposizione., piuttosto forti,da titolare in ballo. Simone Inzaghi dovrà essere bravo nelle– L’ha dato via Davy Klaassen, acquistando a parametro zero dopo l’esperienza al Napoli Piotr Zielinski. Il giocatore polacco è sicuramente un upgrade e aumenta il livello del reparto, che già prima era vicino alle più grandi squadre europee. Con l’innesto del classe 1994 ora Simone Inzaghi avrà a disposizione solo big, dovrà dunque trovare i giusti equilibri per accontentare tutti coloro che lotteranno per un posto.– Il 3-5-2 di Inzaghi dà spazio a tre centrocampisti dal primo minuto: questi saranno ad inizio stagione Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella.