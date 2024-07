Inaccettabile assassinio politico a cosa porterà Haniyeh morto la reggelanti parole di Mosca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il Medio Oriente sull'orlo della guerra totale dopo l'uccisione a Teheran di Ismail, il capodi Hamas. Secondo le autorità iraniane si è trattato di un raid israeliano, che con un "missile guidato" ha colpito il nemico palestinese mentre era in visita in Iran per partecipare alla cerimonia di insediamento del neo-presidente Masoud Pezeshkian. I timori di tutti ora sono quelli di una escalation militare incontrollata contro Israele, già considerando le rinnovate tensioni con Hezbollah e il Libano, di cui iraniani e Hamas sono peraltro alleati d'acciaio. La Casa Bianca si dice a conoscenza delle notizie in merito all'uccisione del capo dell'ufficiodell'organizzazione islamista palestinese. Lo ha dichiarato all'emittente televisiva "Cnn", un funzionario anonimo della presidenza Usa.