Ilary Blasi il pancino sospetto scatena il gossip

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Personaggi Tv.incinta. Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, la nota conduttrice televisiva ha ritrovato il sorriso accanto a Bastian Muller. Di recente, le foto delle vacanze della coppia, apparse su un noto settimanale, rivelano un. (Continua) Leggi anche:e Bastian Muller non si nascondono più: le foto della fuga d’amore su Instagram Leggi anche:presenta Bastian alla sua famiglia: vacanze di gruppo sulla neve Chi èè una delle conduttrici più famose della televisione italiana. Ha iniziato la sua carriera come modella, partecipando alle selezioni di Miss Italia, esordendo poi in televisione come letterina di “Passaparola”. In seguito ha condotto “Top of the Pops” ed ha affiancato Fabio Fazio a “Che tempo che fa”.