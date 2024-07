Il porto canale diventa ‘tempio’ dello street food

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dopo il grande successo dell’edizione 2023 con oltre 12 milioni di visitatori complessivamente, l’Internationalarriva a Bellaria Igea Marina in occasione della sua ottava edizione. Tradizione ed eccellenza sono le parole simbolo della più importante manifestazione diin Italia organizzata da Alfredo Orofino, presidente di Airs, in collaborazione con Confartigianato imprese Rimini, che sarà a Bellaria Igea Marina per la sua 96esima tappa. Entrando nel dettaglio, l’evento si terrà da venerdì a lunedì in via Pinzon e lungo il. La manifestazione, dedicata al cibo di strada di qualità, avrà 150 tappe in tutta Italia fino a novembre, offrendo un calendario intenso di eventi che permetteranno di assaporare le migliori specialità italiane e straniere.