Il Napoli e Osimhen Kvara e non solo | parla Paolo Paganini

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Hato anche del, giornalista Rai, nella trasmissione ‘Calciomercato e ritiri’ in onda su TMW Radio. Di seguito le sue dichiarazioni. Quali gli acquisti migliori finora?“Ilcon Buongiorno, perché è un difensore di prospettiva, poi Douglas Luiz alla Juve può accendere molto le fantasie, ma anche Morata al Milan, che è un giocatore di livello”. IlConte indispettito dalla situazione.“E’ sempre un problema di soldi. Sappiamo l’evoluzione del discorso, ma il nigeriano è stato pagato 72 mln dale nella logica di ADL vorrebbe del cash. Per ora il PSG ha fatto marcia indietro però. La situazione si è un po’ impaludata, anche con Lukaku. Ad oggi la cifra importante richiesta non c’è”.