Il fantasista del Manchester City deve produrre dice Guardiola

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) 2024-07-31 09:10:16 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il manager delPepha elogiato Jack Grealish per essere stato “aggressivo” durante il pareggio per 2-2 delcontro il Barcellona, ??aggiungendo che ildimostrare il suo valore” con l’avvicinarsi della nuova stagione di Premier League. Ilè andato in svantaggio due volte nel primo tempo, con Pau Victor e Pablo Torre che hanno segnato per il Barcellona, ??prima della porta del centrocampista diciannovenne Nico O’Reilly a Orlando. Grealish ha pareggiato con un tiro potente al culmine di un contropiede delcaratterizzato da una corsa bruciante di Mateo Kovacic, prima che i giganti spagnoli vincessero ai rigori grazie alle parate di Ander Astralaga su Kalvin Phillips e Jacob Wright.