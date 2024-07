Giana Erminio | veni vidi Avinci | Qui per imparare e dare tutto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) GORGONZOLA (Milano) Ghiaccio bollente. Nulla in comune con Grace Kelly, ben inteso. Ma il nomignolo calza, eccome, anche per Gabriel. Dall’alto dei suoi 190 centimetri (e oltre) di altezza scarica sull’erba scatti da autovelox che “bruciano“ le difese. Poi, però, sotto porta cala il gelo (per i portieri): lucido, freddo, glaciale appunto. Fuori dal campo, occhiali dalla montatura sottile e sguardo riflessivo: fa il grafico. In campo, fa gol. Parecchi gol. 24, l’anno scorso: biglietto da visita che gli è valso il doppio salto dall’Eccellenza alla Serie C con la maglia della. "Il salto si sente – le parole dell’attaccante 20enne – nell’intensità, nelle richieste dell’allenatore, nei dettagli. Penso alla prima amichevole con la Cremonese, ad esempio: con semplicità facevano cose non proprio semplici Lì vedi il giocatore vero".