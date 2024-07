Geolier paparazzato con Chiara Frattesi | Weekend di fuoco hanno fatto di tutto per non farsi vedere insieme

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nei giorni scorsi era trapelato il rumor in merito a un presunto flirt fra, sorella del calciatore dell’Inter e della Nazionale Italiana Davide. Un’indiscrezione che avevain men che non si dica il giro del web, con tanto di segnalazione sulla giovane ragazza che avrebbe raccontato ad amici di “aver perso la testa per il rapper”. Il settimanale Chi, in edicola da oggi, ha pubblicato le prime immagini della nuova coppia di questa rovente estate 2024. I due avrebbero passato undiin Sardegna dove sono stati appunto paparazzati. Stando alla rivista diretta da Alfonso Signorini,e laavrebberodiper nonbeccare. Impresa non riuscita! Ecco quanto trapelato dal magazine: Questi scatti esclusivi, mostrano, all’anagrafe Emanuele Palumbo, e la giovanein Costa Smeralda.