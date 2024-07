Errani Vavassori-Schuurs Koolhof oggi in tv tennis doppio misto Olimpiadi Parigi 2024 | canale e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024)affronterannoai quarti di finale del torneo dialledi, sulla terra rossa del Roland Garros. La coppia di specialisti azzurri ha eliminato il duo formato dai russi Daniil Medvedev e Mirra Andreeva, dei singolaristi adattati alla disciplina per l’occasione, sostanzialmente con un dominio in due set; gli olandesi, dal canto loro, hanno sconfitto i greci Sakkari/Tsitsipas al debutto, soffrendo soltanto durante un secondo parziale equilibrato e vinto al tie-break.giocheranno contro due top player dei rispettivi circuiti maggiori e dovranno offrire una prestazione di elevatissimo livello per raggiungere le semifinali: qualora riuscissero nel loro intento, gli azzurri avrebbero la certezza di poter giocare per una medaglia.