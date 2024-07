Daemon Targaryen ha trovato la sua strada in House of the Dragon?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 31 luglio 2024)hala suainof the? Nell’episodio della scorsa settimana diof the(Matt Smith) si è finalmente avvicinato al progresso dopo settimane di auto-sabotaggio della sua missione ad Harrenhal. La sua crescente lucidità si è fattae la ricompensa per aver accettato la sua fetta di torta umile è stata una vittoria (almeno per quanto riguarda la sua causa): la morte di Grover Tully, Lord Paramount del Tridente e capo di Casa Tully. La malattia aveva reso Grover troppo debole per ordinare ai suoi alfieri di mettersi al servizio della regina Rhaenyra(Emma D’Arcy). L’erede di Grover, Oscar Tully (Archie Barnes), sarà anche disperatamente giovane, ma almeno è cosciente; un solo comando può dare ail suo esercito. Inoltre,presume di poter manipolare un bambino ingenuo a suo piacimento.