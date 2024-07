Da qui a lì torna oggi il Circo Espresso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Sottosopra scuola dicontemporaneo di Arezzo invita il pubblico al Parco Alfieri in zona Tortaia per la seconda edizione di "":alle 17 in collaborazione con Bar Mengo 2.0 e con il contributo dell’Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo, sarà messe in scena uno spettacolo preceduto da laboratori per bambini e adulti.sarà la volta degli allievi della scuola dicon la produzione dell’anno "Da qui a lì". Ed è proprio dai giovani dell’associazione che nasce. La rassegna è coordinata dall’associazione e dalla sua direttrice artistica, Simona Serafini, ma sono i ragazzi a mettere le idee e ad organizzare le giornate. "Sono molto fiera del lavoro che abbiamo fatto durante questo anno con i nostri ragazzi e le famiglie.