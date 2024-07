Chi è Gasiorowski il nome nuovo per l’Inter come difensore

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024)è l’ultimofatto sul mercato per, che cerca il famosoper completare la rosa a disposizione di Inzaghi. Ecco chi è il giocatore accostato ai nerazzurri. IL– Da stamattina è emerso anche Yarekfra le possibilità perin difesa. Si stanno ormai ripetendo i nomi “nuovi”, di giocatori giovani e non certo esplosi che possono essere presi a prezzo contenuto. Fra questi figurano Robert Renan dello Zenit e Nathan Zézé del Nantes, ma ora si aggiunge anche ildel Valencia. Un profilo che ricalca quanto aveva detto a inizio luglio Piero Ausilio, ossiamancino per fare il braccetto di sinistra, ma anche le volontà della proprietà Oaktree che preferisce un giovane perrispetto a nomi più avanti con l’età,gli svincolati Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez.