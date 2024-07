Canottaggio | azzurri 4 doppio argento e lacrime

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) AGI - Una medaglia d'e tanteper glidel quattro di coppia di, piazzatisi alle spalle di una formidabile Olanda e davanti alla Polonia. L'impresa dei Cavalieri delle Acque ha un grande significato, come attestano leversate e l'emozione sul podio: arriva tre anni dopo un 2021 terribile per la delusione del podio sfumato a Tokyo e soprattutto per la tragica perdita di Filippo Mondelli, il loro compagno morto a soli 26 anni per un osteosarcoma. È anche la prima medaglia azzurra in questa specialità da Pechino 2008, ben 16 anni fa. Allo stadio nautico di Vaires-sur-Marne, il quartetto azzurro tutto Fiamme Gialle ha chiuso la finale olimpica con il tempo di 5'44''40, staccato dall'Olanda (5'42''00) e davanti alla Polonia (5'44''59) grazie a un memorabile finale.