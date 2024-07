Calciomercato Serie A | sfuma Navas a Monza Ghisolfi in Spagna per chiudere Dovbyk

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Milano, 31 luglio 2024 – Il biglietto aereo preso, le visite mediche prenotate, insomma era tutto fatto. O almeno così sembrava. Fino a questa mattina ilaveva in mano il sostituto di Michele Di Gregorio, e che sostituto: Keylor. Però, l’affare èto perché non è stato trovato l’accordo tra le parti, e questo ha fatto saltare la trattativa. Ora Galliani sta cercando un piano B. Il nome è quello di Rui Patricio. Il portiere portoghese ex Roma è svincolato, arriverebbe quindi a parametro zero, e garantirebbe esperienza e affidabilità. Parlando di Roma, i giallorossi sono tra le squadre più attive in questi giorni sia in entrata che uscita. Il dsè inperla trattativa riguardo Artemcon il Girona. Da capire se basterà l'offerta da 32 più 6, la stessa quindi dell'Atletico Madrid, o se gli spagnoli vorranno i 35 più 5.