BMX freestyle Olimpiadi Parigi 2024 | vince alla grande l’argentino Jose Gil Torres

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Va all’Argentina la medaglia d’oro nel park al maschile di BMXalledi. Il trionfo lo coglie con una super gara il 29enneGil. Prima run devastante per il sudamericano, con la quale ha sbaragliato la concorrenza: punteggio di 94.82, inavvicinabile per tutti i suoi rivali. Kieran Darren David Reilly, britannico vincitore ieri della qualifica, si è dovuto accontentare della piazza d’onore, con il suo 93.91 fatto siglare nella seconda run. Medaglia di bronzo che va inveceFrancia che può esultare con il proprio pubblico: 93.76 per il padrone di casa Anthony Jeanjean. Completano la top-5 l’americano Marcus Christopher ed il giapponese Rimu Nakamura.