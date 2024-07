Biglietti Atm più cari per i turisti Sala boccia la proposta del ticket differenziato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Milano, 31 luglio 2024 – L’ipotesi ventilata dall’amministratore delegato di Atm, Arrigo Giana, di “spremere” iin visita a Milano facendo pagare loro un biglietto più caro, un po’ come succede a Venezia col prezzo della corsa singola del vaporetto, vieneta, per il momento, dal sindaco Beppe. "Non è sul mio tavolo al momento – ha detto il primo cittadino –. Francamente non ci ho neanche mai pensato, perché è giusto che il consiglio e le commissioni facciano le loro riflessioni, ma al momento l'iniziativa non parte da me, ci penseremo più avanti”. Come si sa, il biglietto singolo Atm era stato ritoccato all’insù all’inizio del 2023, portandolo a 2 euro e 20, per tutti, milanesi e