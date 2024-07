Beach volley Mol Sorum troppo forti Ranghieri Carambula si arrendono in due set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Si ferma di fronte ai campioni olimpici uscenti Mol/la marcia diverso la fase ad eliminazione diretta del torneo di. La coppia norvegese vince 2-0 al termine di un match in cui solo a sprazzi la coppia italiana è riuscita a mettere in difficoltà la forte coppia avversaria. Nel primo set per pochi scambi gli azzurri riescono a tenere la scia degli avversari. Mol/piazzano il primo strappo sul 10-7 e poi gli azzurri commettono qualche errore dipermettendo ai norvegesi di prendere il largo sul 18-11. Nessuna rimonta degli italiani che sicon il punteggio di 21-12. Nel secondo set si vede la versione migliore diche riescono a tenere in fase cambio palla e riescono ad avvicinarsi fino all’11-10. Mol/ripartono forte e guadagnano il vantaggio decisivo sul 15-12.