Ballando con le stelle Luca Barbareschi è uno dei nuovi concorrenti | l’annuncio sui social

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’edizione 2024 di “con le” si avvicina, e con essa si arricchisce il cast dei. L’ultimo nome ad essere annunciato ufficialmente dai profilidello show è quello di. L’attore e regista, nato nel 1956, ha confermato la sua partecipazione con un video ironico in cui, in compagnia del suo gatto Abramo, dichiara di essere pronto per la nuova avventura.si unisce così agli altrigià annunciati: Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, Alan Friedman, i Cugini di Campagna e Bianca Guaccero.