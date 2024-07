Raccolta differenziata Nuovi cestini nei parchi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Neiurbani di Varese sono stati posizionati iper ladei rifiuti da passeggio. Sono 55, di cui 16 tra Giardini Estensi e Villa Mirabello, 8 al parco Mantegazza, 6 a Villa Mylius, 14 al parco Zanzi, 5 a Villa Toeplitz, 4 a Villa Augusta e 2 nel parchetto di via Pergine. Isono collocati in punti strategici per evitare che i rifiuti da "passeggio" vengano gettati nel contenitore più vicino senza riflettere. Per questo le postazioni sono state identificate con appositi adesivi.