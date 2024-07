Poste Italiane continua a crescere | gli analisti la premiano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 30 luglio 2024)nel secondo trimestre del 2024, superando le aspettative deglie rafforzando la sua leadership nel settore dei servizi finanziari e della distribuzione postale in Italia. Nel dettaglio, il Gruppo ha registrato un profitto netto di 525 milioni di euro, con un incremento dell’8% rispetto alle stime iniziali di 485 milioni di euro. Un risultato, certificato dalle stime diprestigiosi quali Barclays, Intesa Sanpaolo, RBS, Bofa Securities, Citi, AlwaysOn, KBW, JP Morgan, Jefferies, e Morgan Stanley, che dimostra l’efficacia delle strategie operative adottate dall’azienda, nonché la sua capacità di adattarsi alle dinamiche di un mercato in rapido cambiamento. Uno degli aspetti più significativi di questo trimestre è stato l’aggiornamento della guida sull’EBIT aggiustato per l’intero anno, ora previsto a 2,8 miliardi di euro.