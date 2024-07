Parigi 2024 tennis Errani Paolini volano ai quarti | Garcia Parry out al super tie-break

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024)disputeranno idi finale alle Olimpiadi di, nel contesto del torneo didoppio femminile. Le azzurre hanno eliminato la coppia francese, mediante il risultato di 5-7, 6-3, 10-8, deludendo il pubblicono accorso sul Campo 7 per sostenere le beniamine di casa.ha dunque parzialmenteato la delusione per la recente eliminazione nel singolareno, per mano della slovacca Anna Karolina Schmiedlova, dunque mantenendo una speranza di medaglia per l’Italiatica.