Parigi 2024 Lyles sfida Jacobs | Più c’è folla e più è probabile che vinca io

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Noahpunta all’oro della velocità e non ha alcuna intenzione di nascondere le proprie ambizione. In una conferenza stampa a, l’atleta americano ha ufficialmente aperto la caccia al titolo di Marcell. Tre anni fa, a Tokyo, lui conquistò un bronzo. “Posso finalmente dire che è grandioso essere qui, essere fuori dalla depressione; oggi posso dire di guardare a Tokyo e dire che sarà diverso questa volta, non vedo l’ora di dimostrarlo”. Sarà al via nei 100m, 200m e 4x100m ed è reduce dal personal best di 9.81 nella tappa di Diamond League di dieci giorni fa. “Sono seguito da tre terapisti: uno per tutti i giorni, uno sportivo e uno specializzato nel dolore. In molti sottolineano la mia arroganza, ma fa parte delle opinioni.