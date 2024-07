Parigi 2024 canoa slalom | brilla De Gennaro in semifinale col terzo tempo nel K1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Giovanni Delancia un segnale importante nelle batterie del K1 alle Olimpiadi di. L’azzurro fa registrare ilmiglioral termine della seconda manche con 85.34, superiore solamente al padrone di casa Titouan Castryck e al ceco Jiri Prskavec. Grandissima la seconda run di De, che migliora sensibilmente quanto fatto nella prima manche, anche sporcata da una penalità per il tocco alla seconda porta e chiusa in 88.46. Dal 12°parziale, quindi, un balzo in avanti che lo proietta sul ‘podio’ virtuale di giornata e lascia buone sensazioni in vista delladella finale in programma giovedì 1 agosto.De, incolnel K1 SportFace.