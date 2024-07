Omicidio di Terno d’Isola Aiuto mi hanno accoltellata | è stata la stessa vittima a chiamare il 112

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 30 luglio 2024). “, miaccoltellato. Sono a”. Èlail 112 per chiedere l’intervento dei soccorsi. La 33enne, Sharon Verzeni, originaria di Bottanuco ma residente a, èaggredita poco prima dell’1 di notte in via Castegnate, aal torace e alla schiena. Con le poche forze che le rimanevano, considerata la grande quantità di sangue perso, ha avuto la forza di comporre il numero d’emergenza per chiedere. Poche parole, poi più nulla, tant’è che la centrale del 112 ha dovuto localizzare la chiamata per poterla trovare e soccorrerla. L’trasportata in condizioni disperate all’ospedale Papa Giovanni, dove è morta nella mattinata di martedì. L’assume sempre più i contorni del giallo.