Olimpiadi Parigi 2024 rinviata la gara di triathlon maschile Ipotesi duathlon all’orizzonte?

(Di martedì 30 luglio 2024) Ladivalida per i Giochi Olimpici diè stataa causa dell’inquinamento delle acque della Senna. Inizialmente programmata per le 8:00 di oggi è stata spostata alle 10:45 di domani, quando si svolgerà anche la prova femminile. Il rinvio è stato deciso dopo una riunione tenuta nel corso della notte dagli organizzatori di, i rappresentanti di World, tecnici e medici del CIO, Meteo France e la prefettura di. Dagli ultimi test effettuati, la qualità delle acque della Senna è risultata ancora troppo bassa. Uno slittamento che però non è definitivo perché tutto dipenderà dai prossimi test. A tal proposito – Olalla Cernuda, la direttrice della comunicazione della World, ha dichiarato: “il Piano B sarebbe quello di pensare al: ovvero ciclismo/corsa“.