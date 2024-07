Non stiamo con la proprietà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Giornata senza alcuna comunicazione ufficiale proveniente dalla società Fermana in questa che dovrebbe essere una settimana senza dubbio delicata con l’attesa dell’intero popolo gialloblù concentrata su quelle che saranno le dinamiche e gli sviluppi prossimi in merito a concordato, cessione e ripartenza. Ma proprio in questa direzione a parlare e prendere una posizione chiara sono stati alcuni esponenti delle ex Brigate Gialloblù 1974, hanno fatto pervenire una nota ufficiale per chiarire la loro posizione in merito all’attuale situazione canarina. "Per quanto ci riguarda, noi noncon la famiglia Simoni o con la precedenteo con l’amministrazione. Noi tifiamo la Fermana e viviamo per i colori gialloblu. A noi interessa il bene della Fermana Calcio e quello che orbita intorno ad essa. Nient’altro.