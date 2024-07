Nascondono 14 chili di hashish nella camera d’albergo | arrestati in tre a Firenze

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 30 luglio 2024)– Si presentano in un albergo del quartiere fiorentino delle Cure per notificare un atto e trovano un vero e proprio deposito della droga. I Carabinieri della stazione diUffizi hanno arrestato tre persone, tutte marocchine di 19, 28 e 31 anni, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari sono arrivati all’albergo per notificare un provvedimento nei confronti di un soggetto, che risultava lì alloggiato. All’interno, oltre alle tre persone, però, hanno trovato 15mila euro circa in contanti, oltre 14die quasi un etto di cocaina. L’uomo oggetto della notifica ed i due altri connazionali che, dalla sera precedente, avevano in uso la stanzasono statie condotti al carcere di Sollicciano, a disposizione della procura di. L’attività dei carabinieri, negli ultimi giorni, si è intensificata.