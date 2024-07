Napoli e Bari occhio al possibile colpo in sinergia | affare in dirittura d’arrivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 30 luglio 2024) Il club azzurro è molto attento al mercato del presente e del futuro e potrebbe chiudere una sorpresa. Nel corso degli ultimi anni la famiglia De Laurentiis ha avuto una strategia ben chiara riguardo come pianificare il calciomercato. Sia ama anche ala società tende a prendere giovani talenti con l’obiettivo di valorizzarli e rilanciarli a livello nazionale e internazionale. Ovviamente le ambizioni dei due club sono abbastanza differenti, ma ciò non vieta ad Aurelio e Luigi di poter collaborare sul mercato. Nonostante qualche recente screzio – dovuto soprattutto alle proteste dei tifosi pugliesi –hanno collaborato e ora potrebbero nuovamente farlo, chiudendo un’operazione in entrata come. Il club azzurro e il club pugliese sarebbero pronti a chiudere per uno dei profili più interessanti a livello nazionale.