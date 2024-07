MotoGp Martin e il sostegno Ducati | Forse saremo più soli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Bologna, 30 luglio 2024 – Un timore alberga nella mente di Jorge: sefavorisse Bagnaia? Il pilota spagnolo ha scelto di lasciare Borgo Panigale e approdare in Aprilia dopo la decisione di promuovere Marc Marquez, e non lui, sullaufficiale. La rossa rischia di perdere il numero uno sediventasse campione. Oggi il pilota Pramac guida una moto aggiornata, esattamente come fu l’anno scorso, ma sia lui che il team si separeranno dai colori italiani e questo porterebbe con sé il rischio di avere meno aggiornamenti per la seconda parte di stagione. Ipotesi che ovviamentesmentisce.