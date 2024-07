Mauro De Filippis | La qualificazione l’ho persa ieri Gli altri hanno fatto meglio di noi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Un tredicesimo posto che non può soddisfare le aspettative iniziali.De, interprete del trap maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha analizzato quanto successo nelle qualifiche della gara. Al sito federale, il pugliese ha detto: “Abbiamo lavorato tanto per arrivare qui al top della forma e ci siamo riusciti. Ce la siamo giocata fino alla fine, fino all’ultimo piattello. Ci sono stati degli atleti cheinterpretatodi noi questa gara. Onore a loro, nel pieno spirito sportivo. Rimane l’orgoglio per essere stati qui e per essere comunque riusciti a dire la nostra, insieme ad un po’ di amarezza”. Entrando nello specifico l’azzurro ha specificato: “La serie in cui ho sofferto di più è stata l’ultima di, in cui ho subito particolarmente alcuni fuori tempo. Le nostre gare a volte si decidono per piccole cose.