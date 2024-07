LIVE Musetti-Navone 5-4 Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | il toscano serve per il set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Costretto a giocare un rovescio difensivo complicatissimo, palla larga. 40-15 Risponde cortoci si avventa con il dritto e chiude in avanzamento. 30-15 Se ne va di poco in larghezza il rovescio di. 15-15 Risposta larga di. 0-15 Se ne va il dritto di. 5-5 Break, quasi non parte la palla corta di rovescio diche si divora un vantaggio di 4-0. 0-40 Tre palle break, passaggio a vuoto assoluto di. 0-30 Maldestro servizio e volée di, ci arrivacon il dritto e Lorenzo con la volée bassa stavolta non riesce a passare la rete. 0-15 Sbaglia di rovesciodopo che aveva tenuto in mano il punto. 5-4, esce la risposta delche però può andare a servire per il set.