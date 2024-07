LIVE – Judo -81 kg maschile con Esposito Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Iltestuale della giornata dedicata alla categoria -81 kg dialledi. Per l’Italia in gara c’è Antonio, impegnato ai sedicesimi di finale contro l’atleta del Benin Valentin Houinato. Il percorso dell’atleta azzurro partirà intorno alle 10.00 di martedì 30 luglio (il suo è il settimo incontro in programma). In questo articolo potrete restare aggiornati in tempo reale sul cammino dinell’arco di questa giornata. COME SEGUIRLO IN TV IL MEDAGLIERE DIIL TABELLONE: REGOLAMENTO: PROGRAMMAGLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO ALLEDI: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI IL CALENDARIO COMPLETO GIORNO PER GIORNO DELLE10.40 Amici di Sportface, buongiorno dall’Arena di Campo di Marte.