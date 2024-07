L’eredità di Biden metà degli americani lo incolpa per il caro vita e crede di essere in recessione | ecco qual è lo stato dell’economia Usa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) “It’s the economy, stupid”, è il mantra che segnò la tornata elettorale americana del 1992, che vide lo sfidante Bill Clinton prevalere sul presidente uscente George Bush. Questo adagio oggi mostrache crepa. Al termine di un quadriennio non semplice, che ha visto l’amministrazione di Joeintervenire con iniziative legislative di inedita portata, i numeria stelle e strisce sono in ordine e le aziende investono nel Paese. Tuttavia la maggioranzaelettori, che fatica a comprendere i beneficiimponenti pacchetti economici,che il Paese sia ine ritiene l’amministrazione responsabile del peggioramento delle proprie condizioni. Il motivo? L’inflazione. A pochi mesi dalle elezioni e visto nella prospettivaultimi quattro anni, il quadro economico americano è positivo.