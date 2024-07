La Regione Sardegna proclama lo stato di calamità per la siccità

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 30 luglio 2024) AGI - La presidente della, Alessandra Todde, ha convocato una seduta straordinaria della Giunta per deliberare lodiina causa della grave crisi idrica. "Abbiamo una situazione che dev'essere gestita su tutti i fronti e stiamo stanziando risorse straordinarie. Ce ne saranno anche nella variazione di bilancio", ha anticipato stamane Todde parlando a margine dell'assemblea dei soci di Abbanoa, in corso a Cagliari. "Bisogna dare le giuste informazioni sul realedelle cose a coloro che sono coinvolti. Stiamo facendo tavoli di crisi sia per quanto riguarda la Baronia sia per l'Oglaistra perché i sindaci abbiano informazioni fresche da fornire ai cittadini. Stiamo adottando tutte le misure necessarie per fronteggiare l'emergenza.