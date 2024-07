La consigliera del Csm Rosanna Natoli indagata dalla Procura di Roma

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 30 luglio 2024) Lalaica del Csm. Registrata mentre dava consigli a un giudice incolpatosezione disciplinare di cui faceva parte, è stata iscrittadi(a seguito dell’esposto dell’avvocato Carlo Taormina) per abuso d’ufficio (reato abrogato dal Parlamento - in attesa della promulgazione del presidente della Repubblica - che, però, radica la competenza nella Capitale) e rivelazione di segreto (avvenuta a Paternò, in Provincia di Catania, anche se i pm parlano di «luogo ignoto in corso di individuazione»). Nelle prossime ore lasarà sentita in. Il fascicolo è stato aperto dopo una registrazione di un suo incontro con il magistrato Maria Fascetto Rivillo che quando era in servizio a Catania era stata condannata in primo grado dal Tribunale di Messina, per parlare del suo procedimento disciplinare in corso.