La Cina così lontana eppure così in grado di dare seri grattacapi a molti Paesi tra i primi quelli occidentali

(Di martedì 30 luglio 2024) La Premier Meloni è arrivata a fine della scorsa settimana in, accompagnata da una nutrita schiera di ministri e funzionari, trattenendosi li fino a domani. Ha accettato prontamente l’invito del presidente XI Jinping per partecipare ai lavori in programma insieme a altri leaders del mondo, chiamati per tempo a raccolta. Il motivo reale che ha spinto il Premier cinese a organizzare l’evento è stato quello di creare un’occasione che desse, come sta dando, l’idea di essere qualcosa in più che l’abusato raduno fuori porta. Vuole essere in realtà una conferenza programmatica più che un semplice simposio. Il fatto. Di recente si è concluso in quel subcontinente un importante convegno del Partito Comunista cinese. Esso si riunisce ogni cinque anni.