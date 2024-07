JULY è il nuovo singolo dei PET HARDY

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 30 luglio 2024) “” è un’alternativa traccia estiva dei Pet. Andiamo a saperne di più. Fuori “” dei Pet”, ildei Pet, è un brano composto proprio durante questo mese di caldo opprimente, in un bagno di sudore e con gli occhi sotto sale, in una sala prove che si trova all’ultimo piano di un edificio vecchio e poco ventilato, che sembra diventare un terrario per iguane. Cosa racconta il brano? Il testo parla del tentativo di raggiungere emozioni leggere ma di difficile accesso. Il senso di libertà, l’autodeterminazione, la capacità di superare limiti, si scontrano a muso duro con preoccupazioni quotidiane, in questo caso simbolizzate dal clima di luglio, che rendono impossibile un pieno godimento della spensieratezza di cui tutti avrebbero bisogno.