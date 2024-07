Inter Primavera ufficiale il programma delle prime tre giornate! Date e orari

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 luglio 2024) L’si prepara alla nuova stagione con una nuova guida tecnica dopo l’addio di Cristian Chivu e l’arrivo di Andrea Zanchetta. La Lega Serie A ha comunicato lee gliufficialitredi campionato. CACCIA AL TITOLO – L’, dopo l’eliminazione lo scorso anno nelle final four dello scudetto per mano del Sassuolo – nonostante il primo posto in Regular Season – si prepara per dare nuovamente l’assalto al titolo. Non più con Cristian Chivu, che ha lasciato la panchina al termine della scorsa stagione, ma con il nuovo tecnico Andrea Zanchetta. Si inizia a fare sul serio: la Lega Serie A ha infatti comunicato lee glitre, che vedranno i nerazzurri affrontare, nell’ordine, Bologna (in casa), Lazio (in trasferta) e Cremonese (in casa).