Incendio Roma-Fiumicino fiamme a pochi passi dai binari Treni sospesi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio 2024 – Sulla lineaAeroporto la circolazione ferroviaria è sospesa tra Ponte Galeria eOstiense per unin prossimità della sede ferroviaria. Effetti sulla mobilità: isubiranno ritardi, variazioni e cancellazioni. In corso l’intervento dei Vigili del Fuoco. Lo rende noto Rfi in una nota. L’è divampato nel primo pomeriggio di oggi sull’A91, all’altezza del ponte della Magliana, causando notevoli danni al traffico (leggi qui). ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.