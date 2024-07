Il Pil dell’Italia continua a crescere | +02% nel secondo trimestre 2024 ma cala l’industria

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 30 luglio 2024) Prosegue per il quartoconsecutivo l’aumento del prodotto interno lordo italiano. Neldell’economia del nostro Paese è cresciuta dello 0,2%, risultato che rimane in linea con quello del primo, +0,3%. A livello annuale, la ricchezza prodotta in Italia aumenta di quasi l’1%, cifra vicina agli obiettivi fissati dal Governo per la fine del. I dati sull’economia italiana non sono però positivi per tutti i settori. A contribuire alla crescita del Pil è esclusivamente il settore terziario, mentre sia l’agricoltura cherimangono indietro, portando un contributo negativo e quindi retrocedendo rispetto alscorso. Cresce il Pil italiano: vicino l’obiettivo del +1% annuo L’Istat ha pubblicato i dati relativi alla crescita economica italiana neldel, quello che include i mesi di aprile, maggio e giugno.