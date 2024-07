Il Napoli di Conte Osimhen Lukaku e non solo | parla Damiani

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 30 luglio 2024) Hato anche delOscar, agente ed ex calciatore (anche del), a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’. Ilè completo nella fase difensiva?“Secondo me, si. La squadra ha giocatori che già si conoscono, non credo ci siano problemi. È una squadra completa.è molto bravo ad allenare la squadra ed a metterla in campo”. Per il” L’acquisto più importante del club partenopeo -continua- è l’allenatore, più dei calciatori. Buongiorno? È un ottimo giocatore ma danon può fare molto. Sarà una squadra aggressiva, corta, dove tutti potranno crescere e migliorarsi. Sono molto fiducioso nel tecnico”. Che squadra ha visto contro l’Egnatia?“E’l’inizio, la squadra dilavora molto sulla velocità, la forza e l’esplosività.