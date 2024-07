Ha oltrepassato la linea rossa | raid israeliano uccide il numero 2 di Hezbollah

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Ila Beirut, in Libano, ha ucciso un alto dirigente di, Fouad Sukar, considerato ildue dell'organizzazione guidata da Hassan Nasrallah. A riferirlo i media israeliani. Secondo i media arabi, invece, l'esercito, per l'attacco a una roccaforte dinel sobborgo di Da'aheh, avrebbe fatto ricorso a un drone. Pochi minuti dopo l'attacco dell'Idf a Beirut, il ministro della DifesaYoav Gallant ha praticamente sottoscritto ildicendo: "hala". Poco fa il dipartimento di Stato americano aveva detto di non essere in grado di confermare le notizie sull'attaccocontro un sobborgo meridionale di Beirut. "Continuiamo a credere che la diplomazia sia ancora la strada migliore - aveva detto il vice portavoce del dipartimento Vedant Patel in un briefing con la stampa -.